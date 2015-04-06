Военная прокуратура совместно с СБУ задержали прокурора Краматорска

За системное взяточничество задержаны прокурор и начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями милиции Краматорска.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Facebook.

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"Только что генеральный прокурор Виктор Шокин доложил президенту о совместной операции военной прокуратуры и Службы безопасности, в результате которой за системное взяточничество задержаны прокурор Краматорска, а также начальник по борьбе с экономическими преступлениями краматорской милиции. Наручники на прокурора города одели прямо во время церемонии представления нового прокурора Донецкой области. Операция состоялась в рамках борьбы с коррупцией в зоне АТО", - написал Цеголко.

Щойно генеральний прокурор Віктор Шокін доповів президентові про спільну операцію військової прокуратури і Служби безпек... Posted by Святослав Цеголко on 6 квітня 2015 р.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, "Генеральной прокуратурой совместно со Службой безопасности Украины при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий выявлено ряд уголовно-наказуемых правонарушений, связанных с вымогательством и получением неправомерной выгоды работниками прокуратуры г.Краматорска и Краматорского городского отдела ГУМВД Украины в Донецкой области".

"В связи с этим 18 февраля 2015 года Управлением надзора за соблюдением законов объединенными силами АТО Главной военной прокуратуры ГПУ было зарегистрировано уголовное производство по фактам системного получение взяток в особо крупных размерах", - добавили в пресс-службе.