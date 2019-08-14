Жуткое ДТП в Харькове: приговор Зайцевой и Дронову оставили без изменений - по 10 лет тюрьмы

Апелляционный суд не удовлетворил жалобы виновников ДТП на приговор первой инстанции.

Харьковский апелляционный суд оставил в силе решение Киевского районного суда Харькова, которым участники ДТП с шестью погибшими на улице Сумской в октябре 2017 года Елена Зайцева и Геннадий Дронов приговорены к 10 годам лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла коллегия судей под председательством Владимира Протасова.

Суд не удовлетворил апелляционные жалобы Зайцевой и Дронова и оставил в силе приговор Киевского райсуда Харькова, которым обвиняемые были приговорены к 10 годам лишения свободы.

Однако суд частично удовлетворил ходатайство защиты, определив обоим виновникам ДТП возмещение гражданских исков пострадавших в результате аварии в равных долях, в то время как суд первой инстанции определил солидарное возмещение.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Зайцева, ее защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда.

Сегодня Харьковский апелляционный суд рассматривал жалобы на приговор Киевского райсуда в отношении приговоров Зайцевой и Дронову.

В частности, адвокат Зайцевой Юлия Плетнева просила суд смягчить подзащитной наказание до пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком, продолжительность которого должен определить суд.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица требовал закрыть уголовное производство в отношении своего подзащитного.