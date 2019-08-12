В столичном супермаркете школьникам продают дневники с картой Украины без Крыма

По словам очевидца, с момента, когда он увидел товар в первый раз, прошел почти месяц.

В столичном супермаркете Metro продают школьникам дневники с картой Украины без Крыма.

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Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал Kyiv LIVE.

По словам очевидца, с момента, когда он увидел товар в первый раз, прошел почти месяц. Тогда сотрудники магазина извинились и заявили, что все дневники уберут с продажи, а виновных накажут. Но как оказалось, товар, на котором изображена неполная Украина, до сих пор находится на полках гипермаркета.

Как сообщал УНИАН, в популярном гипермаркете продают школьные дневники с картой Украины без Крыма.