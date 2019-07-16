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В популярном гипермаркете продают школьные дневники с картой Украины без Крыма

10:06, 16 июля 2019
Общество
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В Украине и за рубежом периодически возникают скандалы, связанные с изображением карты нашей страны без оккупированного Россией Крыма, как это, к примеру, случилось в аэропорту «Борисполь». Теперь Украину без Крыма заметили на дневнике для школьников, который продается в одном из крупных гипермаркетов.

Фото, датированное 15 июля, выложили в Twitter. Правда, в каком городе было оно сделано, не известно, пишут "Факты".

Как сообщал УНИАН, в «Борисполе» показали карту Украины без Крыма.

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Теги: #Крым#Киев