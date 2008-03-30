Понедельник в Украине будет дождливым и грозовым

В понедельник по всей территории Украины, кроме западных и северных областей, ожидаются дожди, местами сильные дожди и грозы.

Как сообщает Гидрометцентр, в этот день на западе и на севере ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от -1 мороза до +4, днем +8-13, на Закарпатье до +16; в Карпатах ночью 0-5 градусов мороза, днем +1-6.

На остальной территории дожди, отдельные грозы, в южной части местами сильные дожди, в горах Крыма мокрый снег, метель. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Крыму местами 25-30 м/с. Температура ночью +2-7 тепла, днем +6-11.

В Киеве и области преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от -1 до +4, днем +8-13. По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 31 марта самая высокая температура была +22,4 в 1968 г., самая низкая -8,8 в 1929 г.

ICTV