Ест борщ и не любит котов: журналисты проведали освобожденную из российского плена собаку украинских моряков (видео)

Теперь Джесси живет вместе с родителями пленного механика буксира "Яны Капу" Сергея Чулибы.

Четвероногая любимица военнопленных моряков с захваченного россиянами буксира "Яны Капу" собака Джесси, недавно освобожденная из российского плена, уже вернулась в Украину и почти привыкла к семье одного из военнопленных.

Как говорится в сюжете ТСН, уже почти неделю Джесси живет на Херсонщине вместе с родителями пленного механика буксира "Яны Капу" Сергея Чулибы. Собака с удовольствием ест борщ и не очень любит котов. Во время визита журналистов ее привязывают, ведь к новым людям она относится с опаской.

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В ноябре прошлого года Джесси вместе с ребятами находилась на украинском буксире "Яны Капу" в момент атаки россиян возле Керченского пролива. Ее судьбой прониклась вся команда корабля.

Моряки "Яны Капу" взяли к себе Джесси сразу после рождения. Во время атаки россиян в Черном море собаке был только месяц. Когда ребят захватили в плен, малышка неделю без еды жила на захваченном буксире. Потом ее забрали российские пограничники. По просьбе военнопленных моряков искать Джесси в оккупированном Крыму начали адвокаты и журналисты. Нашли через четыре месяца. Столько же времени понадобилось, чтобы забрать собаку.

Всего собака находилась в плену на территории оккупационной таможни восемь месяцев. Все это время она сидела на цепи, поэтому, когда она наконец попала к украинским журналистам и ждала документов с прививками, Джесси себя не сдерживала и наслаждалась свободой по полной - отрывала обои, пластик и прочее.

Выезжала Джесси с оккупированного полуострова не под своим именем - на всякий случай. И тоже не без приключений. Приехала к новой семьи Джесси очень голодная, и на месте уже выяснилось, что больше всего ей по вкусу борщ. Теперь семья Чулибы ждет на борщ своего сына и других 23 ребят из команды буксира "Яны Капу".

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время этого задания российское судно протаранило украинский буксир и повредило его.

При выходе из Керченского пролива российские корабли обстреляли и захватили украинские корабли возле Керченского пролива. Всего на трех судах были 24 украинских военных, двое из них служащие СБУ. Трое из них получили ранения. В ряде регионов Украины объявили военное положение.

Всех украинцев обвинили в незаконном пересечении границы Российской Федерации в Черном море. 29 ноября 2018-го их вывезли в СИЗО Москвы.