Из российского плена вернули собаку моряков (фото)

Теперь питомец в Херсонской области, в семье Сергея Чулибы.

Собаку Джесси, которая находилась на буксире «Яны Капу» во время захвата украинских кораблей Федеральной службой безопасности России в ноябре 2018 года, отдали семье украинского моряка Сергея Чулибы. Сейчас она находится в Херсонской области.

Об освобождении 25-й участницы команды «Яны Капу» рассказали на своих страницах в Facebook журналистка Александра Ефименко и адвокат Анастасия Георгиевская.

На момент захвата украинских моряков, Джесси было три месяца.

«Веселая и смелая малявка. Тяпнула за ногу (российского — ред.)пограничника (он сам рассказывал!). Ей всего один год только исполнился. Долгой и счастливой жизни малявка», — говорится в заметке Анастасии Георгиевской.

По словам адвоката Анастасии Саморуковой, после ареста украинских моряков собаку забрали сотрудники пограничной службы ФСБ России в Керчи, передает Крым.Реалии.

«Собственно, переговоры о том, как нам лучше вернуть собаку, продолжались около четырех месяцев. В итоге мой подзащитный Владимир Терещенко написал заявление на имя следователя, в котором он просил отдать его собаку Джесси своему адвокату, то есть мне. Следователь ответил, что не возражает. После получения необходимых документов мы приехали в Керчь и, собственно, нам отдали собаку», — пояснила Саморукова.

Координатор группы адвокатов украинских моряков, Николай Полозов рассказал, что собака находилась на территории пограничной службы восемь месяцев.

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«Она там была на цепи, не сказать, что к ней там плохо относились, нет. Ее там кормили, но она все равно была в таких полууличных условиях. Так получилось, что попала она к ним совсем маленькой, ей было три или четыре месяца. Я когда узнал о ней, еще, помню, сказал, что спасем собачку — спасем и моряков», — рассказал Полозов.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время этой задачи российское судно протаранило украинский буксир и повредило его.

При выходе из Керченского пролива российские суда обстреляли и захватили украинские корабли около Керченского пролива. Всего на трех судах были 24 украинских военных, двое из них сотрудники СБУ. Трое из моряков получили ранения.В ряде регионов Украины объявили военное положение.

Всех украинцев обвинили в незаконном пересечении границы Российской Федерации в Черном море. 29 ноября их вывезли в СИЗО Москвы.