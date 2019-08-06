США поблагодарили Украину за поддержку в связи со стрельбой в Техасе, Огайо и Иллинойсе
12:33, 06 августа 2019Общество
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Ранее МИД Украины решительно осудил акты массовой стрельбы в США.
Иллюстрация REUTERS
Соединенные Штаты Америки поблагодарили Украину за поддержку в связи со стрельбой в Техасе, Огайо и Иллинойсе, которая привела к многочисленным жертвам.
Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.
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"Мы благодарим наших украинских друзей за поддержку в свете недавних трагедий, произошедших в США", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в течение прошлых выходных в американских городах Эль-Пасо (Техас), Дейтон (Огайо) и Чикаго (Иллинойс) произошла стрельба, которая привели к многочисленным жертвам.
В Министерстве иностранных дел Украины осудили акты массовой стрельбы в США.
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