США поблагодарили Украину за поддержку в связи со стрельбой в Техасе, Огайо и Иллинойсе

Ранее МИД Украины решительно осудил акты массовой стрельбы в США.

Соединенные Штаты Америки поблагодарили Украину за поддержку в связи со стрельбой в Техасе, Огайо и Иллинойсе, которая привела к многочисленным жертвам.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

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"Мы благодарим наших украинских друзей за поддержку в свете недавних трагедий, произошедших в США", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в течение прошлых выходных в американских городах Эль-Пасо (Техас), Дейтон (Огайо) и Чикаго (Иллинойс) произошла стрельба, которая привели к многочисленным жертвам.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили акты массовой стрельбы в США.