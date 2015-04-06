В Одессе на Пасху и майские праздники правопорядок будут охранять велопатрули и всадники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на аппаратном совещании заявил начальник департамента муниципальной службы безопасности Одесского городского совета Александр Петрик.

Он отметил, что общественные формирования будут патрулировать места массового скопления людей совместно с правоохранителями.

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В частности, на территории мемориала 411-1 батареи и парка Победы общественный порядок будут обеспечивать конный патруль и охранная фирма «СОБ», на Трассе здоровья - велопатруль.

Как отметил Петрик, правоохранители и общественные формирования будут патрулировать город, чтобы не допустить провокаций, порчи зеленых насаждений и тому подобное.

Напомним, в феврале 2013 года УНИАН сообщал, что полк патрульной службы ГУ МВД Украины в г. Киеве по результатам тендера заключил соглашение с КП «Киевский ипподром» на использование помещений по содержанию конного состава стоимостью 480 тыс. грн. грн.