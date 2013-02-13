Стойло для каждой лошади милиции обойдется государству почти в 22 тысяч в год
09:32, 13 февраля 2013Общество
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Полк патрульной службы ГУ МВД Украины в г. Киеве по результатам тендера заключил соглашение с КП «Киевский ипподром» на использование помещений по содержанию конного состава стоимостью 480 тыс. грн.
Милиция арендует стойла для коней за почти полмиллиона / Фото с сайта МВД
Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок», пишут НашГроші.
В течение года ипподром должен предоставить 22 конно-места, то есть госбюджету место для одной лошади обойдется в 1,82 тыс. грн в месяц.
Ни одного документа по этому тендеру на «ВГЗ» не опубликовано. Так же не обнародованы документы на аналогичную закупку в прошлом году.
С 2010 г. Полк патрульной службы снимает помещения по содержанию конного состава у «Киевского ипподрома». За это время количество лошадей колебалась от 24 до 22, стоимость сделок возросла с 284 тыс. грн. до 480 тыс. грн.
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