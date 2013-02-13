Стойло для каждой лошади милиции обойдется государству почти в 22 тысяч в год

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок», пишут НашГроші.

В течение года ипподром должен предоставить 22 конно-места, то есть госбюджету место для одной лошади обойдется в 1,82 тыс. грн в месяц.

Ни одного документа по этому тендеру на «ВГЗ» не опубликовано. Так же не обнародованы документы на аналогичную закупку в прошлом году.

С 2010 г. Полк патрульной службы снимает помещения по содержанию конного состава у «Киевского ипподрома». За это время количество лошадей колебалась от 24 до 22, стоимость сделок возросла с 284 тыс. грн. до 480 тыс. грн.