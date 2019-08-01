Больше всего украинцев работает в Польше, Германии, Великобритании, Греции и на Кипре - Минсоцполитики

За рубежом на постоянной основе работает более 3 млн украинцев.

Около 3,2 миллиона украинцев работают за рубежом на постоянной основе.

Об этом в комментарии «Радио Свобода» сообщило Министерство социальной политики Украины.

«Согласно экспертным оценкам, на постоянной основе за рубежом работает 3,2 млн граждан Украины, а в отдельный период - от 7 до 9 млн человек», - рассказали в Минсоцполитики.

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В то же время, по данным Государственной службы статистики Украины за 2015-2017 годы, количество трудовых мигрантов в возрасте 15-70 лет составило 1,3 млн человек, что на 10,3% больше, чем за период наблюдения (в 2010-2012 годах).

По мнению ведомства, трудовой миграции украинцев способствуют попытки европейских стран (таких, как Польша, Чехия, Германия) упростить процедуру трудоустройства профессиональных кадров из Украины.

«Сейчас спросом пользуются высококвалифицированные рабочие (газосварщики, токари, слесари высокого разряда), а также специалисты в области физических, математических, химических наук, IT-сферы, медицинские работники и т.д.», - говорится в ответе на запрос.

В ведомстве рассказали, что по состоянию на 1 июля было 1917 компаний, которые имеют лицензию Министерства социальной политики на посредничество в трудоустройстве граждан за рубежом. В 2018 году они нашли работу для 97,1 тысячи украинцев.

Самые большие потоки трудовой миграции были в Кипр (19,2 тыс.), Польшу (12,5 тыс.), Германию (10,6 тыс.), Великобританию (7,9 тыс.) и Грецию (7 тыс.).

Из общего количества за рубежом 92% составляли мужчины. До выезда за границу 40% трудовых мигрантов из Украины работали в сфере транспорта, складском хозяйстве, почтовой и курьерской сфере, в перерабатывающей промышленности (12%) и на строительстве (11%), рассказали в Минсоцполитики.