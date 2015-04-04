На Львовщине из-за снега и ветра осложнен проезд на перевалах и дорогах

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, на автодороге «Ужгород - Львов» в селе Верхнее Турковского района грузовой автомобиль «Мерседес» не смог выехать на гору. Спасатели с помощью тягача подняли грузовик и обеспечили движение транспорта на данном участке дороги.

В селе Выкоты Самборского района водитель грузовика «Мерседес-817», перевозившего доски, не справился с управлением и съехал в кювет. Спасатели отбуксировали грузовик с обочины.

На Ивашковском перевале был затруднен проезд в районе села Тухолька Сколевского района. На перевале периодически образовывались заторы (около 40 автомобилей со стороны Закарпатской и Львовской областей). Сотрудники ГАИ перекрывали движение транспорта для очистки дороги от снега.

На дорогах Львовской области работает снегоуборочная техника. Департамент по вопросам гражданской защиты ОГА призвал водителей учитывать сохранение сегодня сложных погодных условий.