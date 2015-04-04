Из-за снега в западных областях объявили штормовое предупреждение

02:26, 04 апреля 2015
Общество
1191

Западную Украину накрыло мокрым снегом. С ночи засыпало Львов и Черновцы

Фото УНІАН

Правда, потом снег начал таять, из-за чего улицы заполнила талая вода, передает ТСН.

Синоптики объявили штормовое предупреждение. Скорость ветра достигает 15 м/сек.

Такая необычная для апреля погода сохранится в регионе несколько дней.

Спасатели призывают водителей быть осторожными на дорогах и воздержаться от дальних поездок.

Читайте такжеЗападные области Украины засыпало снегом

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter