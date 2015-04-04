Из-за снега в западных областях объявили штормовое предупреждение

Правда, потом снег начал таять, из-за чего улицы заполнила талая вода, передает ТСН.

Синоптики объявили штормовое предупреждение. Скорость ветра достигает 15 м/сек.

Такая необычная для апреля погода сохранится в регионе несколько дней.

Спасатели призывают водителей быть осторожными на дорогах и воздержаться от дальних поездок.

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