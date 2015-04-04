Из-за снега в западных областях объявили штормовое предупреждение
02:26, 04 апреля 2015Общество
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Западную Украину накрыло мокрым снегом. С ночи засыпало Львов и Черновцы
Из-за снеаг в западных областях объявили штормовое предупреждение / УНИАН
Правда, потом снег начал таять, из-за чего улицы заполнила талая вода, передает ТСН.
Синоптики объявили штормовое предупреждение. Скорость ветра достигает 15 м/сек.
Такая необычная для апреля погода сохранится в регионе несколько дней.
Спасатели призывают водителей быть осторожными на дорогах и воздержаться от дальних поездок.
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