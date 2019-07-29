ГБР поймало на взятке прокурора в Сумах

За смягчение меры наказания, которая не предполагает тюремного заключения, прокурор получил 3500 долларов. Теперь он сядет сам.

Госбюро расследований завершило досудебное расследование в деле сумского прокурора, который требовал и получил взятку от обвиняемого, дело которого по апелляции прокуратуры было отправлено в суд уже в третий раз.

Об этом в своем посте в Facebook сообщила Ольга Варченко, первый заместитель директора ГБР.

"Деньги прокурор получил за заключение соглашения о признании виновности, согласно которой обвиняемый получит наказание, не связанное с лишением свободы. Речь идет о 3500 долларов взятки (то есть примерно 95 тысяч гривен)", - пишет Варченко в посте.

Она также отметила, что в ходе досудебного расследования, проводимого следователями Центрального аппарата ГБР, выяснили, что прокурор брал взятку через адвоката обвиняемого, которому должен был денег. Таким образом он намеревался не только подзаработать, но и решить вопрос с долгом.

Теперь прокурору Сумской местной прокуратуры самому понадобятся услуги адвоката. Ему инкриминируют ч. 3 статьи 368 КК Украины, санкции которой предполагают лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Сейчас обвиняемый изучает материалы дела, которые ГБР передало ему для ознакомления.