В крестном ходе ПЦУ по центру Киева приняли участие 50 архиереев и 1,5 тысячи священников (фоторепортаж)

Торжественное церковное шествие верующих и духовенства ПЦУ прошло от храма святой Софии Киевской по улицам города к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что в крестном ходе по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси – Украины приняли участие 50 архиереев и 1,5 тысячи священников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после крестного хода и молебна за Украину в Киеве.

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«Сегодня в украинском ходе приняли участие более 50 архиереев и примерно 1,5 тысячи священнослужителей», - заявил он.

Торжественное церковное шествие верующих и духовенства ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием отправилось от храма святой Софии Киевской в направлении Михайловского златоверхого монастыря. После того колонна по улице Трехсвятительской прошла к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру.

***День Крещения Киевской Руси — государственная памятная дата в Украине в честь Крещения Руси, который отмечается ежегодно 28 июля — в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Крещение Руси — массовое крещение 988 года жителей Киева, а впоследствии других городов государства князем Владимиром Святославичем, в результате чего христианство стало ведущей религией на Руси.