В Харькове назначен новый прокурор
13:59, 03 апреля 2015Общество
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Прокурором города Харькова назначен Андрей Гончаренко.
Андрей Гончаренко стал прокурором Харькова / mediaport.ua
Как сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры, Гончаренко, который до этого работал начальником управления в прокуратуре Харьковской области, назначен прокурором Харькова вчера, 2 апреля.
Читайте такжеПрокурор Харькова уволился по собственному желаниюКак сообщал УНИАН, 19 февраля прокурор города Харькова Евгений Попович был уволен с занимаемой должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности прокурора Харькова был назначен прокурор Киевского района г. Харькова Александр Фильчаков.
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