В Харькове назначен новый прокурор

Как сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры, Гончаренко, который до этого работал начальником управления в прокуратуре Харьковской области, назначен прокурором Харькова вчера, 2 апреля.

Читайте такжеПрокурор Харькова уволился по собственному желаниюКак сообщал УНИАН, 19 февраля прокурор города Харькова Евгений Попович был уволен с занимаемой должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности прокурора Харькова был назначен прокурор Киевского района г. Харькова Александр Фильчаков.