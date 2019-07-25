ГПУ: Экс-главе аппарата киевского суда и его заместителю сообщено о подозрении в деле Майдана

Подозреваемым инкриминируется незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда.

Управление специальных расследований Генпрокуратуры сообщило о подозрении бывшему руководителю аппарата суда одного из районных судов города Киева и его заместителю по делу о противодействии протестным акциям путем противоправного преследования сотрудниками правоохранительных органов и суда участников митингов и собраний в г. Киеве в декабре 2013 года - феврале 2014 года.

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Об этом сообщает пресс-служба управления ГПУ.

«Управлением специальных расследований осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств по фактам противодействия протестным акциям путем противоправного преследования сотрудниками правоохранительных органов и суда участников митингов и собраний в г. Киеве в декабре 2013 года - феврале 2014 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из таких производств проверяется правомерность действий и решений районных судов Киева при автоматизированном распределении дел и применении мер.

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«Так, на основании собранных доказательств 22 и 25 июля предусмотренным законом способом сообщено о подозрении бывшему руководителю аппарата суда и его заместителю одного из районных судов г. Киева в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376-1 УК Украины за незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда (внесение ложных сведений в эту систему) при распределении дел между судьями по применению к участникам протестных акций и других граждан мер в январе-феврале 2014 года», - отметили в ГПУ.

Указывается, что досудебное расследование продолжается. Собираются и проверяются на предмет достаточности для привлечения к уголовной ответственности доказательства в отношении соучастников этих и других преступлений, совершенных во время акций протеста в 2013-2014 годах.

Как сообщал УНИАН, 36 человек, которым сообщено о подозрении в делах Майдана, продолжают работать в правоохранительных органах, из них 10 занимают руководящие должности.