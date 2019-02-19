В правоохранительных органах до сих пор продолжают работать 36 человек, подозреваемых в делах Майдана

Начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк также заявил, что Министерство внутренних дел и СБУ почти не помогают в расследовании дел Майдана.

36 человек, которым сообщено о подозрении по делам Майдана, продолжают работать в правоохранительных органах, из них 10 занимают руководящие должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк во время круглого стола на тему: «5 лет после событий Майдана».

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Он отметил, что из этих лиц на должностях руководителей управлений или департаментов работают те, которым инкриминируется организация убийств.

«И никакого реагирования, отстранения от должностей отсутствуют - суды не соглашаются, а руководство не принимает мер», - отметил Горбатюк.

В качестве примера он привел ситуацию с расследованием производства в отношении одного из сотрудников Управления СБУ в Хмельницкой области, когда подозреваемый в превышении полномочий, в результате чего наступила смерть потерпевшего, полгода «находился на службе, и его мы не могли найти - руководство правоохранительных органов, СБУ заявляло о то, что они не знают, где он находится.

Горбатюк выразил убеждение, что есть «незаинтересованность руководства государства и правоохранительных органов в том», чтобы происходили изменения в правоохранительной системе.

По его мнению, они таких изменений «боятся, хотят, чтобы в дальнейшем правоохранительная система оставалась такой, которой можно управлять в ручном режиме.

Горбатюк подчеркнул, что работе его управления препятствовали, в частности в 2016 году подразделение сократили на 40 человек.

Также Горбатюк заявил, что происходит вмешательство в расследование. По его словам, в частности, в ходе расследования событий времен Майдана в Хмельницком, после вручения фигурантам подозрений, генеральный прокурор «передал расследование в другое подразделение».

Кроме того, он добавил, что такая же ситуация с расследованием убийств правоохранителей.

«После сообщения о подозрении был сменен руководитель и сменили подразделение, и на сегодняшний день дело в отношении исполнителей также передано в другое подразделение, которые помогали разгонять Майдан», - сказал Горбатюк.

Горбатюк сообщил, что Министерство внутренних дел и СБУ почти не помогают в расследовании дел Майдана, чинятся препятствия, за исключением «отдельных эпизодов расследования дел «титушек».

Он также пожаловался на судебную систему, поскольку суды своими решениями очень часто отказывают следователям в проведении следственных действий, в изъятии документов. Горбатюк отметил, что из-за непродуманных изменений в законодательстве иногда следователям приходится ждать по 4 месяца, чтобы получить разрешение на изъятие каких-то документов или на получение распечаток телефонных разговоров.