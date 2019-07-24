Убийство Гандзюк: есть риск, что Мангер после 3 августа вообще избежит наказания - адвокат

Генпрокуратура остановила следствие по делу Гандзюк, в котором подозреваемыми фигурируют Мангер и Левин, для выполнения международно-правовых поручений.

Существует риск, что после 3 августа председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вообще избежит ответственности по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщила адвокат потерпевших Евгения Закревская.

По ее словам, Генпрокуратура остановила следствие по делу Гандзюк, в котором подозреваемыми фигурируют Мангер и Алексей Левин, для выполнения международно-правовых поручений.

В то же время она подчеркнула, что данная ситуация несет в себе риск того, что вскоре производство против Левина и Мангера может быть вообще закрыто, таким образом они избегут уголовной ответственности.

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«Мое недовольство основывается на том, что дело остановили, а не продлив перед тем срок досудебного расследования. И это дает риск того, что уже после 3 августа Мангер может избежать уголовной ответственности вообще», - предполагает защитница.

Закревская пояснила, что с начала расследования этого дела прокуратура допустила ошибку, считая срок досудебного следствия с момента задержания первого подозреваемого по этому делу - Новикова, который, как вскоре выяснилось, вообще не причастен к этому преступлению, а не от даты объявления подозрения Левину, которое произошло позже.

«Проблема началась тогда, когда прокуратура неправильно посчитала срок досудебного расследования. 12 месяцев досудебного следствия должны считаться с даты объявления подозрения. Сейчас по делу остались Мангер и Левин и, соответственно, нужно считать годичный срок от объявления подозрения Левину - декабря 2018 года, а прокуратура посчитала этот срок с сообщения о подозрении первому подозреваемому по делу Новикову, который, как оказалось, вовсе не причастен, и это произошло 3 августа прошлого года. Следовательно, учитывая то, что следствие сегодня остановлено, и прокуратура не ходатайствовала о его продлении, то, если Мангеру удастся в судебном порядке отменить постановление о приостановлении следствия, то уже начиная с 3 августа, невозможно будет восстановить срок досудебного следствия и, таким образом он и Левин могут вообще избежать ответственности в этом деле», - отметила Закревская

Она добавила, что обратилась в Генпрокуратуру с просьбой, чтобы исправили ситуацию, а именно - отменить решение о приостановлении, пойти в суд, чтобы продлить срок досудебного следствия, исчисляя его от декабря прошлого года, а уже потом, при необходимости, остановить следствие на период выполнение международных правовых поручений.

«Если есть основания для отмены постановления о прекращении следствия и Мангер этого добьется, тогда всё - сроки следствия невозможно будет восстановить, и Мангер с Левиным выйдут из уголовного преследования вообще», - подчеркнула адвокат.

В свою очередь, один из адвокатов Мангера Александр Шадрин также подтвердил, что прокуратура приостановила следствие на время выполнения международных правовых поручений.

«Было постановление прокурора. Мои коллеги получили постановление от 16 июля прокурора Калиты о приостановлении досудебного расследования в отношении Мангера и Левина в связи с международно-правовым сотрудничеством», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе Генпрокуратуры опровергают информацию о том, что следствие по этому делу остановлено.

По словам пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко, «что касается дела Мангера, то никаких приостановок нет. Сейчас идет активная переписка между органами прокуратуры с компетентными органами иностранных государств в вопросах о международной правовой помощи».

В деле об убийстве Гандзюк осуждены исполнители этого преступления. В то же время в отношении заказчиков и организаторов продолжается досудебное следствие, а один из подозреваемых - Левин сейчас скрывается от следствия за пределами Украины.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Грабчука, Васяновича, Вишневского, Торбина и Горбунова.

Обвинительный акт относительно пяти фигурантов направили в Херсонский городской суд. Впоследствии Верховный суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о передаче уголовного производства в Покровский райсуд Днепропетровской области.

Также по делу об убийстве активистки фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.