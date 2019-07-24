Убийство Гандзюк: ГПУ приостановила расследование против Мангера и Левина

Согласно обоснованию, следователи решили приостановить уголовное производство, поскольку не могут проводить следственные действия в отношении Левина, находящегося в розыске.

Генпрокуратура приостановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк — Владислава Мангера и Алексея Левина. Адвокаты Мангера хотят обжаловать это решение, а сторона потерпевших считает, что подозреваемые могут навсегда уйти от ответственности.

Как сообщает «Слидство.Инфо» со ссылкой на постановление, которое оказалась в распоряжении редакции, ГПУ приостановила следствие в отношении главных фигурантов дела Гандзюк 16 июля.

Как свидетельствует документ, Генпрокуратура выделила подозреваемых в одно производство и остановила его из-за того, что один из них, Алексей Левин, находится в розыске. И по нему пока нет возможности проводить следственные действия в Украине. Решение приняли на основании статьи 280 Уголовного кодекса — «в связи с объявлением его в розыск и имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в пределах международного сотрудничества».

Слидство.Инфо связалось со сторонами процесса. И представительница семьи Гандзюк, и защита Мангера подтвердили информацию о приостановлении расследования. Обе стороны возразили против такого решения Генеральной прокуратуры.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк скончалась в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня Покровский райсуд (Днепропетровская область) объявил им приговоры. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года тюрьмы.

По делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель главы ОГА Евгений Рищук.