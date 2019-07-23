МИД призывает мир отреагировать на ситуацию с тяжелобольным активистом Бекировым

В министерстве обеспокоены, что состояние здоровья Бекирова ухудшается.

В Министерстве иностранных дел Украины призывают международное сообщество обратить внимание на ситуацию с тяжелобольным активистом Эдемом Бекировым, которого незаконно арестовали и с декабря 2018 года держат в Симферопольском СИЗО.

Об этом спикер МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила в микроблоге Twitter.

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"Тревожные новости поступают из оккупированного Симферополя, где недееспособный крымский татарин Эдем Бекиров незаконно удерживается. Его состояние здоровья продолжает ухудшаться. Мы настоятельно призываем международное сообщество не закрывать глаза на нарушения Россией прав человека", - подчеркнула Зеленко.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутировали ногу, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста не раз заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" до 12 августа продлил арест Бекирова.

11 июня Европейский суд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова и предъявило обвинение.

10 июля ЕСПЧ принял новое решение, которым конкретизировал свое предыдущее решение от 11 июня. Согласно новому заявлению ЕСПЧ, адресованному правительству России, независимые и специализированные врачи должны провести обследование и в итоге подготовить отдельные, подробные выводы по каждой из проблем со здоровьем у Бекирова. В выводах должно быть указано, является ли медицинская помощь, которую оказывают Бекирову, адекватной, а также подходит ли ему в качестве меры пресечения содержание в тюрьме.