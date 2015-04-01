США передали украинским пограничникам 17 бронеавтомобилей "Форд Рейнджер"

17:29, 01 апреля 2015
Общество
3816

США передали украинским пограничникам 17 бронированных автомобилей "Форд Рейнджер", которые имеют специальное оборудование.

facebook.com/usdos.ukraine

Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Украине в Facebook.

"На сегодня Государственной пограничной службе Украины предоставлено 17 бронированных автомобилей "Форд Рейнджер" в рамках содействия безопасности Украины на основании документа Белого дома от 4 июня 2014 года", - сказано в сообщении.

Читайте такжеУкраина получила первую партию американских броневиков Humvee (фото)

Как отмечается, автомобили оборудованы для нужд полиции, имеют более мощный, чем в стандартной комплектации, двигатель, модифицированную систему подвески для лучшей маневренности внедорожника, осветительно-поисковую систему, которая используется правоохранительными органами, защитные металлические дуги, лебедку на 4,5 тонны для аварийно-спасательных операций.

На сьогодні Державній прикордонній службі України надано 17 броньованих автомобілів "Форд Рейнджер" у рамках сприяння бе...

Posted by U.S. Embassy Kyiv Ukraine on 1 Апрель 2015 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter