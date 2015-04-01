США передали украинским пограничникам 17 бронеавтомобилей "Форд Рейнджер"

Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Украине в Facebook.

"На сегодня Государственной пограничной службе Украины предоставлено 17 бронированных автомобилей "Форд Рейнджер" в рамках содействия безопасности Украины на основании документа Белого дома от 4 июня 2014 года", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, автомобили оборудованы для нужд полиции, имеют более мощный, чем в стандартной комплектации, двигатель, модифицированную систему подвески для лучшей маневренности внедорожника, осветительно-поисковую систему, которая используется правоохранительными органами, защитные металлические дуги, лебедку на 4,5 тонны для аварийно-спасательных операций.