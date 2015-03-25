Первую партию "Хаммеров" от США получат украинские десантники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в международном аэропорту «Борисполь» сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По словам президента, «сегодня украинские военные, согласно подписанным контрактам, получат первые 10 бронированных хорошо известных автомобилей "Хаммер". Они известны и в украинской армии, и украинские десантники имеют опыт управления "Хаммерами" уже много лет. Я лично за рулем "Хаммера" увидел, что это очень эффективная и очень мощная боевая машина, которую сегодня ждут в украинских десантно-воздушных войсках, в украинских подразделениях специального назначения, в украинской армии».

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Как сказал Порошенко, все машины, которые сегодня получила Украина, будут переданы в первую очередь подразделениям высокомобильных десантных войск. «И сразу будут направлены в зону, где выполняют задания при проведении АТО на востоке Украины», - сказал Порошенко.

По его словам, «кое-что из того, что поступило от Соединенных Штатов Америки, уже использовалось на фронте в зоне антитеррористической операции. В частности, это современные защищенные средства связи, радары контрбатарейной борьбы, которые сделали эффективность нашей артиллерии на порядок выше, приборы ночного видения, роботизированные системы разминирования, медицинское оборудование и другие виды оборонительного оружия, которое мы получим от наших партнеров со всего мира».