Владелец «Нафтогаза-67» выделит семьям погибших моряков по 100 тыс. грн.

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, Крым) - владелец транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67», которое затонуло в Гонконгском проливе, выделит семьям погибших и пропавших без вести моряков по 100 тыс. грн. в качестве единовременной помощи.

Об этом говорится в сообщении компании, которым располагает УНИАН.

«Правление ГАО «Черноморнефтегаз» приняло решение о выделение каждой семье погибших и пропавших без вести при крушении буксира «Нафтогаз-67» моряков по 100 тыс. гривен в качестве единовременной помощи», - отмечает пресс-служба «Черноморнефтегаза».

Кроме того, все семьи пострадавших получат материальную помощь от государства и соответствующие страховые выплаты.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Южно-Китайском море (Гонконгский пролив) произошло столкновение транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (Украина) и балкера «Яохай» (КНР).

На судне «Нафтогаз-67» находились 25 человек: 24 украинца и один представитель Китая. Семеро членов экипажа – один гражданин Китая и шестеро украинцев – во время столкновения находились на верхней палубе, и их подобрали спасатели в открытом море. Они спасены.

По состоянию на 28 марта найдены тела трех моряков. Судьба 15 членов экипажа судна «Нафтогаз-67» остается неизвестной. Поиски продолжаются.