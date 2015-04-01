В аннексированном Крыму стартовал призыв в армию РФ

В этом году впервые на службу в армию России будут призываться жители Крыма, который в 2014 году аннексировала Российская Федерация, сообщают Крым.Реалии.

В частности, ряды Вооруженных Сил России, по озвученным ранее данным Минобороны России, пополнят около 500 крымских призывников. Все они, как утверждают официальные лица российского военного ведомства, будут проходить службу на территории полуострова.

30 марта Путин подписал закон, определяющий для крымчан правила призыва и отсрочки на службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

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Согласно закону, право на освобождение от службы в российской армии получат граждане, имеющие ученую степень, признанную российским законодательством об образовании, а также жители Крыма, отслужившие в украинских Вооруженных силах.

В случае признания гражданина вынужденным переселенцем, отсрочка дается на срок до трех месяцев, говорится в законе, размещенном на сайте Кремля. Документ вступает в силу с 1 апреля.