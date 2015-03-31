ООН: за год в Украине при подрыве на минах погибли 42 ребенка, 109 - ранены
В Украине, подорвавшись на минах, с марта 2014 года погибли по меньшей мере 42 детей, 109 - были ранены.
Об этом свидетельствуют данные детского фонда ООН ЮНИСЕФ, передает радио "Свобода". Как заявили в ЮНИСЕФ, данные, приведенные правительством, могут не отражать достоверное число погибших.
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"Число детей, убитых и искалеченных минами и боеприпасами, будет значительно выше, если мы включим неконтролируемые правительством территории. Отсутствие доступа к этим территориям является реальной проблемой для гуманитарных организаций на местах", - сообщила региональный директор ЮНИСЕФ по Центральной и Восточной Европе Мари-Пьер Пуаръе, которая недавно вернулась с востока Украины.
По данным ООН, за время вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях погибли более 6 тыс. людей.