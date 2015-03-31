ООН: за год в Украине при подрыве на минах погибли 42 ребенка, 109 - ранены

Об этом свидетельствуют данные детского фонда ООН ЮНИСЕФ, передает радио "Свобода". Как заявили в ЮНИСЕФ, данные, приведенные правительством, могут не отражать достоверное число погибших.

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"Число детей, убитых и искалеченных минами и боеприпасами, будет значительно выше, если мы включим неконтролируемые правительством территории. Отсутствие доступа к этим территориям является реальной проблемой для гуманитарных организаций на местах", - сообщила региональный директор ЮНИСЕФ по Центральной и Восточной Европе Мари-Пьер Пуаръе, которая недавно вернулась с востока Украины.

По данным ООН, за время вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях погибли более 6 тыс. людей.