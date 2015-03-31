В Украине заменят внутренние бумажные паспорта пластиковыми картами
15:38, 31 марта 2015Общество
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Кабинет министров принял решение заменить внутренние паспорта в форме книжечек пластиковыми карточками.
Reuters
Как сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив, соответствующий документ Кабмин подписал в понедельник, 30 марта, передает "Новое время".
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"Правительство вчера утвердило карточку, которая должна заменить внутренний паспорт", - сказал Дмитрий Шимкив.
Детали нового формата, а также, какие изменения во внутреннем паспорте ожидают украинцев, пока не сообщаются.
Напомним, 19 марта глава Государственной миграционной службы Сергей Радутный анонсировал, что начать разработку украинских паспортов в форме карточек его ведомство планирует к концу 2015 года.
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