В Украине заменят внутренние бумажные паспорта пластиковыми картами

Как сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Шимкив, соответствующий документ Кабмин подписал в понедельник, 30 марта, передает "Новое время".

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"Правительство вчера утвердило карточку, которая должна заменить внутренний паспорт", - сказал Дмитрий Шимкив.

Детали нового формата, а также, какие изменения во внутреннем паспорте ожидают украинцев, пока не сообщаются.

Напомним, 19 марта глава Государственной миграционной службы Сергей Радутный анонсировал, что начать разработку украинских паспортов в форме карточек его ведомство планирует к концу 2015 года.