Украина должна завоевать право на проведение Олимпиады - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что за 3-4 года в Украине возможно построить все объекты, необходимые для проведения Олимпийских игр.

Украине необходимо разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.

Соответствующее задание президент Владимир Зеленский поставил сегодня во время общения с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой на территории государственного предприятия «Олимпийский учебно-спортивный центр «Конча-Заспа», сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

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«Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», - подчеркнул президент.

По словам главы государства, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

«Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь», - заявил Зеленский.

Со своей стороны, Бубка отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку, - это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя - в 2032 году.

В то же время президент НОК отметил, что сейчас более реалистично провести в Украине одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.