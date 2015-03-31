Более 66% украинцев одобряют санкции Запада против РФ - опрос

Две трети украинцев (66,7%) одобряют санкции Запада против России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина, передает LB.ua.

Еще 20,4% украинцев выступают против антироссийских санкций.

12,9% респондентов затруднились с ответом.

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Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, были опрошены 2000 респондентов, представляющих собой взрослое население Украины возрастом от 18 лет (кроме АР Крым, Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность не превышает 2,2%.