Более 66% украинцев одобряют санкции Запада против РФ - опрос
13:27, 31 марта 2015Общество
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Чуть более 20% граждан Украины выступили против антироссийских санкций.
Большинство украинцев одобряют санкции Запада против России / joinfo.ua
Две трети украинцев (66,7%) одобряют санкции Запада против России.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина, передает LB.ua.
Еще 20,4% украинцев выступают против антироссийских санкций.
12,9% респондентов затруднились с ответом.
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Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, были опрошены 2000 респондентов, представляющих собой взрослое население Украины возрастом от 18 лет (кроме АР Крым, Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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