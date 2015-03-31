Австралия ввела санкции против России

Об этом говорится взаявлении, опубликованном во вторник, 31 марта, на официальной странице Министерства иностранных дел и торговли Австралии, сообщает Lenta.ru.

Санкции, как подчеркивается, совпадают с теми, которые приняли Евросоюз, США и Канада, и дополняют финансовые ограничения и запреты на поездки, введенные ранее.

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Расширенные санкции включают ограничения на экспорт или импорт из России оружия и связанных с ним материалов, экспорт в РФ определенного оборудования для разведки и добычи нефти. Кроме того, ограничен экспорт в Крым определенного оборудования для энергетической и горнодобывающей отрасли.