Австралия ввела санкции против России
07:10, 31 марта 2015Мир
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Австралия ввела в действие расширенные экономические санкции в отношении России, объявленные в сентябре 2014 года.
Здание парламента Австралии / Википедия
Об этом говорится взаявлении, опубликованном во вторник, 31 марта, на официальной странице Министерства иностранных дел и торговли Австралии, сообщает Lenta.ru.
Санкции, как подчеркивается, совпадают с теми, которые приняли Евросоюз, США и Канада, и дополняют финансовые ограничения и запреты на поездки, введенные ранее.
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Расширенные санкции включают ограничения на экспорт или импорт из России оружия и связанных с ним материалов, экспорт в РФ определенного оборудования для разведки и добычи нефти. Кроме того, ограничен экспорт в Крым определенного оборудования для энергетической и горнодобывающей отрасли.
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