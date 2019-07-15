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Суд по делу руководителя РИА "Новости Украина" Вышинского перенесли на 19 июля

17:06, 15 июля 2019
Общество
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Рассмотрение дела Вышинского продолжат через несколько дней / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшнее заседание коллегии судей Подольского райсуда Киева в деле Вышинского не состоялось, поскольку выяснилось, что один из судей коллегии сейчас находится в совещательной комнате по другому делу.

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В связи с этим заседание перенесли на 15:00 19 июля.

Напомним, что адвокаты Вышинского намеревались подать ходатайство об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

В прошлый раз заседание не состоялось из-за того, что прокуроры не были ознакомлены с материалами дела.

Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют совершение государственной измены и ведение подрывной информационной деятельности против Украины.

4 апреля Подольский районный суд столицы начал рассматривать дело Вышинского по сути.

7 мая суд продлил до 22 июля меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Теги: #РИА новости#Кирилл Вышинский