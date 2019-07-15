Суд по делу руководителя РИА "Новости Украина" Вышинского перенесли на 19 июля

Подольский райсуд Киева уже во второй раз не смог рассмотреть ходатайство его адвокатов об изменении меры пресечения. На этот раз отсутствует один из судей коллегии.

Заседание Подольского районного суда Киева по делу руководителя РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодняшнее заседание коллегии судей Подольского райсуда Киева в деле Вышинского не состоялось, поскольку выяснилось, что один из судей коллегии сейчас находится в совещательной комнате по другому делу.

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В связи с этим заседание перенесли на 15:00 19 июля.

Напомним, что адвокаты Вышинского намеревались подать ходатайство об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

В прошлый раз заседание не состоялось из-за того, что прокуроры не были ознакомлены с материалами дела.

Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют совершение государственной измены и ведение подрывной информационной деятельности против Украины.

4 апреля Подольский районный суд столицы начал рассматривать дело Вышинского по сути.

7 мая суд продлил до 22 июля меру пресечения в виде содержания под стражей.