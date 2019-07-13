Из колонии Харькова выпустили помилованного политзаключенного Литвинова (фото, видео)

Там его удерживали 4 месяца после заключения в России.

Помилованного политзаключенного Сергея Литвинова, которого после передачи из России более 4 месяцев удерживали в колонии Харькова, выпустили на волю.

Об этом сообщает Громадське с места событий.

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«Пытали следователи, прокуроры и высшие люди, которые находятся в Москве у Путина. Хочу сказать, что Путин — это нехороший человек. И пытали, и издевались, и унижали, и все, что можно было. Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко», — рассказал он о своем заключении в РФ.

Литвинов поблагодарил Зеленского за помилование, общественности и СМИ — за поддержку.

Украинского политзаключенного Литвинова выпустили из колонии в Харькове — его помиловал Зеленский. В России украинца по сфабрикованному обвинению приговорили к 8,5 годам заключения. После 5 лет, проведенных в российских колониях, его отправили отбывать наказание в Украину pic.twitter.com/F6UlURmcUm — Hromadske.UA (@HromadskeUA) July 13, 2019

Как сообщал УНИАН, 12 июля стало известно, что президент Владимир Зеленский помиловал политзаключенного Литвинова, которого после передачи из России содержали в харьковской колонии.

Литвинов уже 4 месяца находится в колонии в Харькове после передачи с РФ. В России он отсидел 5 лет в тюрьме — политзаключенного осудили на 8,6 года за якобы разбой, хотя сначала хотели осудить на 25 лет за убийство несуществующих в действительности человек в Луганской области, когда Литвинов был в составе батальона «Днепр-1».

В Минюсте подтвердили, что «компетентные органы России» передали Литвинова Украине, однако другие детали дела не раскрыли.