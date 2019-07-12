Зеленский помиловал политзаключенного Кремля Литвинова

С 1 марта 2019 года Литвинов находился в Диканевской колонии №12 Харькова.

Президент Владимир Зеленский помиловал политзаключенного Кремля Сергея Литвинова, который был осужден в России по сфабрикованным обвинениям и с марта отбывал наказание в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Объединения родственников политзаключенных Кремля Игорь Котельянец.

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"Президент (вчера) помиловал политзаключенного Кремля Сергея Литвинова, которого Россия передала Украине для отбывания незаконного наказания дома", - говорится в заметке.

Эту информацию также подтвердил заместитель главы Министерства юстиции Сергей Петухов.

На своей странице в Facebook он опубликовал приказ Минюста, который предусматривает немедленное освобождение Литвинова из колонии в Харькове.

Справка УНИАН. В России Литвинова приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по ч. 3 ст. 162 ("Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище или в крупном размере") УК РФ за убийство несуществующих людей в Луганской области, когда он был в составе батальона "Днепр-1". В РФ он уже отбыл пять лет из своего общего срока наказания.

С 1 марта 2019 года Литвинов находился в Диканевской колонии №12 города Харькова, куда его передали в соответствии с международной конвенцией между Россией и Украиной.