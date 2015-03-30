В МВД объявили месячник добровольной сдачи оружия

Об этом сообщается на сайте МВД.

"Граждане, которые добровольно обратятся в милицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, освобождаются от уголовной ответственности", - сказано в сообщении.

Читайте такжеНа Волыни доброволец, который вернулся с АТО, обстрелял микроавтобус из АК

Также в МВД обещают, что граждане, которые в указанный срок добровольно сдадут в органы внутренних дел охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, в дальнейшем будут иметь возможность оформить соответствующие документы, зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях.

Устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями несмертельного действия, будут регистрироваться в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Украины, - отметили в МВД.

За детальными разъяснениями можно обратиться к работникам разрешительной системы или к участковому инспектору милиции.

Ранее УНИАН сообщал, что Аваков резко ответил критикам требования МВД срочно сдать незаконное оружие.