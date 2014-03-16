Аваков резко ответил критикам требования МВД срочно сдать незаконное оружие

Об этом Арсен Аваков заявил на своей странице в Фейсбук.

«Критикам императивного требования сдать незарегистрированное оружие. Кому-то нравятся ходящие по улицам возбужденные люди с разными лозунгами, отягощенные оружием? Кому-то нравятся вечерние перестрелки в сердце наших городов? Кто-то действительно считает, что юнцы с обрезом и своим понимание закона - то, что нужно нашей стране сегодня? Я так не считаю», - написал Аваков.

«Вы что не понимаете, что намеренно провоцируются конфликты людей в взбудораженной атмосфере этих дней? Провоцируются в интересах другой страны, по чужому сценарию, используя горячие головы и откровенных провокаторов - не понимаете? Не понимаете, что очередная спровоцированная перестрелка будет использована, как повод к агрессии и оккупации страны? Вы не знаете? Я ЗНАЮ. МНЕ ПОЛОЖЕНО ЗНАТЬ. И потому делаю то, что должен», - заявил он.

«Вооруженные формирования, люди с оружием должны уйти с улиц наших городов. Время пост революционного хаоса должно уступить место другому порядку и дисциплине - его нужно выстраивать на твердых основах, а не на праве вольного револьвера», - считает Аваков.

«Самым активным и боевым скажу и приглашу: Хочешь служить Украине, переживаешь за порядок и справедливость в стране - вступай в Национальную гвардию!», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее МВД Украины и СБУ призвали украинцев немедленно сдать незаконное оружие.

Милиция аргументировала такие меры чрезвычайной общественно-политической ситуацией, сложившейся в стране, а также обострением криминогенной обстановки.