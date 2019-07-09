Вице-премьер Розенко опроверг задержание главы Фонда госимущества Трубарова (фото)

По его словам, глава фонда сейчас присутствует на заседании правительственного комитета.

Вице-премьер-министр Павел Розенко опроверг информацию о задержании исполняющего обязанности главы Фонда госимущества Виталия Трубарова.

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Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Тут прошла информация, что задержан и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров... Хм... А кто же у меня сейчас на заседании Правительственного комитета присутствует? Голограмма? Нет?» - написал он, прикрепив фотографию с Трубаровым.

Ранее в СМИ появилось сообщение со ссылкой на источник в правительстве о задержании Трубарова детективами НАБУ, которые якобы проводят обыски в его кабинете.

Как сообщал УНИАН, Кабмин назначил Виталия Трубарова исполняющим обязанности главы Фонда государственного имущества 6 сентября 2017 года.