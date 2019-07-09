НАБУ задержало главу Фонда госимущества Трубарова – СМИ

В кабинете чиновника изымают документы.

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски в кабинете и.о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова. Самого чиновника задержали.

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Об этом сообщает «Экономическая правда», ссылаясь на источник в Кабинете министров.

"Чиновник задержан. Сейчас проводится обыск с выемкой документов. Трубаров задержан", - сообщил источник.

Ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований в рамках расследования относительно масштабной противоправной схемы формирования налогового кредита по НДС проводят обыски в здании Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области и местах проживания должностных лиц.