При обследовании объектов никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

В Харькове из-за ложного сообщения о заминировании трех вузов эвакуировали 600 человек.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции полиции в Харьковской области, специалисты обследовали 4,5 тыс. кв. м. помещений и более 2 тыс. кв. м прилегающей территории объектов, эвакуировали 600 граждан.

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«Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили», - говорится в сообщении.

На местах работали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Информации зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского и Киевского отделов полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в полицию поступила информация о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки, улице Маршала Бажанова и площади Конституции.