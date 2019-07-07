Телефонный террор: откуда поступают сообщения о минировании, и как с этим борется полиция (видео)

Большинство сообщений о минировании поступает по интернету, как электронные письма или сообщения.

Такого массового телефонного минирования в столице, как в последние недели, почти никогда не было.

Кроме крупных торговых центров и супермаркетов, поступали сообщения о минировании всех роддомов, всех учебных заведений Киева. А на этой неделе пришлось искать взрывчатку и в детских садах, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Как отмечается в сюжете, вторую неделю подряд в столице эвакуируют детей из всех детских садов из-за сообщений о минировании. На этой неделе обещали, что в воздух взлетят все заведения ровно в 13:00. "Это третий раз уже был у нас, это третий случай. Но такой массовости, эвакуации – такого не было. Это был полный рабочий день, это было уже детки стали, пообедали, начали готовиться к дневному сну, так эвакуировали детей", - рассказала директор ДОУ № 89 Татьяна Бабий.

"Телефонный террор начался в марте и сейчас действительно пересек какую-то красную линию. Правоохранители вынуждены пересмотреть алгоритм проверок и поиска бомб. Страна должна понять, как адаптироваться к новому виду атаки. Где не жалеют ни садиков, ни роддомов", - говорится в сюжете.

Читайте такжеВ Киеве задержали 49 псевдоминеров за первых три месяца 2019 года

"По всей стране 15 тысяч за месяц – это только ложные. Такой массовости мы еще не имели и такой массовости с точки зрения и количества объектов и количества городов", - рассказал представитель МВД Украины Артем Шевченко.

Сейчас силовики требуют более жесткого наказания для телефонных террористов и разработали новую схему реагирования на "цунами" так называемых минирований - но считают их секретными и делиться, что именно придумали не собираются. Не хотят упрощать жизнь преступникам.

Правоохранители работают сейчас в усиленном режиме. Именно они должны проверить все объекты, которые попали в сообщения о минировании. И это лишь вершина айсберга. А еще вызывают медиков, пожарных, СБУ. Убытки за один ложный вызов составляют в среднем от 40 до 50 тысяч гривен. Умножьте на 15 тысяч сообщений и получается 600 миллионов гривен только за один месяц. Однако это лишь прямые убытки.

"Одна из торговых сетей пожаловалась на одной встрече здесь, что они только за один месяц, за последний месяц потеряли 56 миллионов гривен убытков на том, что прекращали работу, выводили людей, проверяли, запускали работу. И так могло быть каждый день, а то и по несколько раз в день", - отметил Шевченко.

Следовательно, хулиганством тут не пахнет. Десяток миллиардов гривен в год - это уже серьезная экономическая война.

Конечно, среди фейковых минеров бывают разные люди и разные мотивы. Здесь нет одного центра. Среди них есть и конкуренты по бизнесу, пытающиеся навредить конкретному предприятию, а чтобы было не так заметно приписывают еще несколько адресов. Попадаются и клинические идиоты, что хорошо набрались алкоголя и не понимают, что творят. Один даже атомную станцию заминировал.

Но беда в том, что телефонными мы этих минеров называем лишь условно. Действительно массовые атаки были вызваны электронными каналами, которые пока невозможно идентифицировать.

"Для рассылки такого массового характера таких ложных сообщений используются современные серверы и современные телекоммуникационные средства, которые делают невозможным сейчас, ну, определенную блокаду этих сообщений", - пояснил представитель МВД Украины.

Большинство минных сообщений приходит по интернету, как электронные письма или сообщения. Наша киберполиция считает, что речь идет о системной рассылке, которую поручают даже не анонимам, а так называемыми искусственным ботам. Сервера удалось проследить до России или оккупированных Донецкой, Луганской областей, а также их обнаруживали в аннексированном Крыму.

Поэтому сообщение от полиции, СБУ и прокуратуры о двух задержанных на этой неделе киевлянах, которые несколько дней держали в страхе жителей Харькова стало маленькой сенсацией.

Читайте такжеМассовые "минирования" в Харькове: полиция эвакуировала более 22 тысяч человек из 232 объектов

Подозреваемым предъявили обвинения не просто в хулиганстве, а в подготовке террористического акта. Но нас ждала еще одна сенсация.

"На днях правоохранители Харьковской области задержали двух жителей города, которых было уличено в том, что они массово рассылали уведомления по электронной почте об угрозе скажем так, публичной безопасности, то есть сообщение о минировании определенных объектов", - рассказал заместитель Директора Департамента коммуникации Нацполиции Украины Николай Гулевич.

Однако подозреваемых в подготовке теракта суд вдруг выпустил из тюрьмы. Двое задержанных вышли под залог - один миллион 440 тысяч гривен за каждого . И это первый прецедент в стране освобождения по такой статье. Оказывается, так недавно решил Конституционный суд. Он считает, что подозрение в терроризме еще не причины держать человека в камере. Парни свою вину не признают, но полиция таки собирается довести их до суда.

Во всем мире принята единая тактика. Пусть даже на 99 процентов вы будете уверены, что минирование ложное - жизни людей важнее. И тот один процент - достоин эвакуации. Особенно в стране, которая воюет.

"Каждый вызов, где именно привлекаются взрывотехники должен быть расценен, как боевой. Потому что у нас есть боевые действия на востоке нашей страны и надо быть бдительными, но без паники", - отметил первый заместитель начальника департамента взрывотехнической службы Нацполиции Украины Андрей Покушалов.

"Поэтому совет один - пока силовики ищут новые методы противодействия телефонному террору - не нервничайте лишне. Пока из всех тех десятков тысяч - ни одного реального минирования вокзала или супермаркета, садика или роддома не произошло. Это официальная информация. Однако следует выполнять все приказы по эвакуации. Воспринимайте это как просто плохую погоду, как дождь, который иногда льет с неба. Так же к новой реальности должны приспособиться и все коммерческие объекты", - говорится в сюжете ТСН.Тиждень.