Компенсация переплат за коммуналку и списание долгов – Гольдарб рассказал, чего ожидать украинцам благодаря победе в газовом деле

После трех лет судебных тяжб «Тарифная мобилизация» под руководством Максима Гольдарба победила Кабмин по делу о повышении цены на газ.

Так, Апелляционный суд подтвердил, что увеличение с 2016 года стоимости газа для населения и теплокоммунэнерго было противоправным, оставив в силе мартовское решение Окружного административного суда по иску «Тарифной мобилизации» и команды Юлии Тимошенко.

По словам Максима Гольдарба, в связи с этим украинцы теперь вправе требовать от новой власти: возврата населению всех коммунальных переплат, начиная с 2016; списания надутых коммунальных долгов (с этого же периода), а также понижения счетов за газ, отопление и горячую воду.

«Кроме того, сейчас очень важно привлечь к ответственности Гройсмана и членов его Кабмина, которые утвердили заведомо незаконную формулу цены на газ, к уголовной ответственности, не говоря уже о гражданской ответственности в виде возмещения причинённого гражданам Украины многомиллиардного вреда», – комментирует Максим Гольдарб.

Как рассказал адвокат Яков Гольдарб, который на протяжении трех лет представлял интересы «Тарифной мобилизации» в суде, дело собрало 12 томов и там нет ни единого доказательства законности постановления и экономической обоснованности цены на газ. Экспертиза Кабмина об обоснованности оспариваемой цены, по его словам, была проведена без необходимых для этого первичных документов. Кроме того, опрошенные эксперты подтвердили, что даже не изучали данный вопрос через призму себестоимости добычи и поставки украинского газа, объёма его добычи, а самое главное – возможности людей платить такую цену.

«Мы уже готовимся к тому, что никто не захочет возвращать переплаченное людьми деньги добровольно – этот вопрос придется решать снова через суды. В любом случае, мы будем и дальше отстаивать интересы людей, пока власть им не вернет все, что отобрала», – комментирует Яков Гольдарб.

«Четыре года назад я пообещал сделать все возможное, что предусмотрено в правовом поле, дабы разрушить грабительскую тарифную политику власти, и свое слово сдержал. Спасибо всем, кто нам помогал в этом», – резюмирует соучредитель «Тарифной мобилизации» Максим Гольдарб.

Напомним хронологию событий.

6 июня 2016 года «Тарифная мобилизация» подала иск к Кабмину с требованием отменить грабительскую цену на газ. Позже она начала оспаривать тарифы на тепло в разных регионах Украины.

23 июня к делу подключилась и Юлия Тимошенко которая также обратилась в Окружной админсуд Киева с просьбой отменить решение Кабмина о повышении стоимости газа.

Вскоре два производства суд объединил в одно дело.

4 марта 2019 года Окружной админсуд удовлетворил исковые требования Тимошенко и Гольдарба от «Тарифной мобилизации», признав противоправным и недействительным постановление КМУ об установлении необоснованной цены на газ.

Напомним, ранее Максим Гольдарб сообщил, что баллотируется в народные депутаты Украины по 220 округу (Подольский район города Киев).

Яков Гольдарб баллотируется в народные депутаты Украины по 212 округу (Дарницкий район города Киев).