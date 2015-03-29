В Одессе задержали подозреваемого в двойном убийстве

Им оказался 45-летний рецидивист, передает ТСН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского городского управления милиции, в течение суток правоохранители установили личность и задержали подозреваемого в совершении убийства директора и охранника отеля «Пассаж».

В убийстве разоблачен 45-летний одессит, ранее судимый за тяжкие преступления, среди которых - убийство. Известно, что он 13 лет провел в местах лишения свободы.

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По факту убийства открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Продолжаются следственные действия.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе в гостинице зарезали двух мужчин.