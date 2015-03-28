В Одессе в гостинице зарезали двух мужчин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского городского управления милиции, сегодня, в 18. 20 в милицию поступило сообщение о том, что двое мужчин в холле отеля получили ножевые ранения. Полученные телесные повреждения оказались для них смертельными.

«На место прибыла следственно-оперативная группа Приморского райотдела милиции. В ходе осмотра места происшествия констатирована смерть обоих пострадавших. Принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и задержанию лиц, причастных к совершению уголовного преступления», - сообщили в пресс-службе.

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По некоторым данным, один из погибших – руководитель гостиницы.

Гостиница «Пассаж» находится в историческом центре Одессы – на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской.