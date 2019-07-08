В Киеве собрался митинг под телеканалом NewOne из-за телемоста с РФ (фото, видео)

Люди пришли с плакатами "Не телемост, а телемина".

В Киеве 8 июля под стенами телеканала NewOne собралась акция протеста, связанная с анонсированным совместным эфиром с российским пропагандистским СМИ "Россия 1".

Для участия в акции пришли гражданские активисты, журналисты и политики, передает "Обозреватель".

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Люди пришли с плакатами "Не телемост, а телемина". Митинг под названием "Нет – информационной оккупации Украины" организовала партия "Голос", также на 20:00 под телеканалом запланирована акция других организаторов ("Идем на телемост!").

Кроме этого, в 14:00 партия "Национальный корпус" анонсировала акцию "Надо поговорить" под Офисом Президента.

"Требование к Владимиру Зеленскому – за 24 часа дать адекватный ответ на подготовку кремлевского информационного шабаша", – заявили на странице акции в Facebook.

Как известно, телемост между российским телеканалом «Россия 1" и украинским «NewsOne» запланирован на 12 июля.