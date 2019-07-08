Национальный союз журналистов призвал NewsOne отказаться от телемоста с РФ

Владельцы и руководители СМИ должны учитывать, что осознанное сотрудничество с государственными российскими медиа может быть фактором, который приведет к акции протеста, заявляет Томиленко.

Национальный союз журналистов Украины призывает телеканал NewsOne как можно скорее пересмотреть свое решение о проведении телемоста с российским пропагандистским телеканалом "Россия 24".

Об этом написал председатель союза Сергей Томиленко в Facebook.

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По его словам, НСЖУ осуждает возможное проведение телемоста между каналами "Россия 24" и NewsOne.

"Наша позиция однозначна - "российские СМИ несут прямую ответственность за разжигание вражды и распространение информационной пропаганды, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине" (цитата из заявления правления НСЖУ, апрель 2018 года). Мы готовы защищать широкие права украинских журналистов и украинских СМИ, в то же время возмутительным является прямое сотрудничество с российским пропагандистским телеканалом. Призываем коллектив телеканала NewsOne соблюдать действующее законодательство и нормы медиарегулирования, которые запрещают трансляцию в украинском эфире российских телеканалов. При этом владельцы и руководители СМИ должны учитывать, что осознанное сотрудничество с государственными российскими медиа может быть фактором, который приведет к акции протеста (и вполне реально - физическую агрессию)", - заявил Томиленко.

Как сообщал УНИАН, телемост "Надо поговорить" между "Россия24" и NewsOne запланирован на 12 июля.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк назвал провокацией анонсированный телемост.