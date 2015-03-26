За Порошенко-президента готовы проголосовать 20% украинцев, за Яценюка - всего 3% - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии, результаты которого представлены на пресс-конференции.

За ныне действующего президента отдали бы свой голос 20% респондентов, за Юлию Тимошенко-6,6%, за Андрея Садового - 6,5%, за Олега Ляшко - 4,4%, за Анатолия Гриценко - 4,1%, за Арсения Яценюка - 3%, за Дмитрия Яроша - 2,8%. Остальные, набрали бы меньше 2%. В общем, за других кандидатов, проголосовали бы 2,9% респондентов.

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Зато, 4,6% респондентов ответили, что вычеркнули всех кандидатов и испортили бы бюллетень, 14,9 - не принимали бы участия в голосовании, 21,9% - не определились, за кого голосовать.

Опрос был проведен в период с 26 февраля по 11 марта 2015 года.

Методом лично интервью было опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на неоккупированной территории.