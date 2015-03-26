За Порошенко-президента готовы проголосовать 20% украинцев, за Яценюка - всего 3% - опрос
Если бы выборы президента Украины проходили в середине марта, то президент Украины Петр Порошенко одержал бы на них победу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии, результаты которого представлены на пресс-конференции.
За ныне действующего президента отдали бы свой голос 20% респондентов, за Юлию Тимошенко-6,6%, за Андрея Садового - 6,5%, за Олега Ляшко - 4,4%, за Анатолия Гриценко - 4,1%, за Арсения Яценюка - 3%, за Дмитрия Яроша - 2,8%. Остальные, набрали бы меньше 2%. В общем, за других кандидатов, проголосовали бы 2,9% респондентов.
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Зато, 4,6% респондентов ответили, что вычеркнули всех кандидатов и испортили бы бюллетень, 14,9 - не принимали бы участия в голосовании, 21,9% - не определились, за кого голосовать.
Опрос был проведен в период с 26 февраля по 11 марта 2015 года.
Методом лично интервью было опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на неоккупированной территории.