Нацсовет по телерадиовещанию отменил предупреждение телеканалу "Интер"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Нацсовета Юрий Артеменко.

"Отменено предупреждение телеканалу "Интер", который нарушал программную концепцию, транслировал не то количество фильмов и развлекательных передач, которую зафиксировано в его лицензии", - сказал Артеменко.

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По его словам, после внеплановой проверки 19 марта, которая была проведена по просьбе телекомпании, регулятор зафиксировал устранения нарушений, за которые каналу ранее было объявлено предупреждение.

"Сегодня единогласно решением Национального совета санкцию "объявление предупреждения" было снято с канала "Интер", - отметил председатель Нацсовета.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Нацсовет по телерадиовещанию объявил предупреждение телеканалу "Интер" по итогам проведения внеплановой проверки, которая была назначена после мониторинга новогоднего эфира. Проверкой выявлен ряд нарушений, в частности, канал показывал фильмы с участием российских актеров, которые выражают антиукраинскую позицию. Кроме того, канал показывал фильмы без прокатного свидетельства, увеличил фильмы и уменьшил объем программ собственного производства.