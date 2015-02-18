Телеканалу "Интер" объявлено предупреждение по итогам проверки
11:59, 18 февраля 2015Политика
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение телеканалу «Интер» по итогам проведения внеплановой проверки, которая была назначена после мониторинга новогоднего эфира.
Нацсовет объявил предупреждение телеканалу «Интер» / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании Нацсовета сегодня.
Проверкой выявлен ряд нарушений, в частности, канал показал фильмы с участием российских актеров, которые имеют антиукраинскую позицию.
Кроме того, канал показал фильмы без прокатного свидетельства, увеличил фильмопоказ и уменьшил объем программ собственного производства.
Читайте такжеФирташ и Левочкин выкупили у россиян акции «Интера» за $100 миллионовКак сообщал УНИАН, 15 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу «Интер» за трансляцию в новогоднюю ночь выступлений антиукраинских деятелей российской эстрады.
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