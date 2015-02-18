Телеканалу "Интер" объявлено предупреждение по итогам проверки

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании Нацсовета сегодня.

Проверкой выявлен ряд нарушений, в частности, канал показал фильмы с участием российских актеров, которые имеют антиукраинскую позицию.

Кроме того, канал показал фильмы без прокатного свидетельства, увеличил фильмопоказ и уменьшил объем программ собственного производства.

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