Телеканалу "Интер" объявлено предупреждение по итогам проверки

11:59, 18 февраля 2015
Политика
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение телеканалу «Интер» по итогам проведения внеплановой проверки, которая была назначена после мониторинга новогоднего эфира.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании Нацсовета сегодня.

Проверкой выявлен ряд нарушений, в частности, канал показал фильмы с участием российских актеров, которые имеют антиукраинскую позицию.

Кроме того, канал показал фильмы без прокатного свидетельства, увеличил фильмопоказ и уменьшил объем программ собственного производства.

Читайте такжеФирташ и Левочкин выкупили у россиян акции «Интера» за $100 миллионовКак сообщал УНИАН, 15 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу «Интер» за трансляцию в новогоднюю ночь выступлений антиукраинских деятелей российской эстрады.

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