Кровавая авария в Харькове с участием Зайцевой-Дронова: пострадавшие готовят обращение к Зеленскому

Пострадавшие во время пресс-конференции напишут письмо-обращение к президенту и дадут ответы на все вопросы.

Потерпевшие по делу Зайцевой-Дронова готовят обращение к президенту Украины Владимира Зеленского — как гарант законности он должен обеспечить справедливое правосудие, не допустить безнаказанности, а дело, которое в августе будет рассматривать апелляционный суд, потерпевшие будут просить держать на контроле.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналистка Татьяна Доцяк. Она напомнила, что суд первой инстанции приговорил обоих участников аварии до 10 лет тюрьмы. Это максимальный срок за совершенное преступление. Сейчас оба обвиняемых в следственном изоляторе. Но приговор не вступил в силу.

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Геннадий Дронов свою вину не признал тогда, не признает и сейчас. И просит освободить его от наказания. Елена Зайцева вину признавала, со следствием сотрудничала и даже хотела возместить убытки потерпевшим. Но, как оказалось, лишь на словах — потерпевшие уверены — признание вины было лишь стратегией адвоката, чтобы избежать ответственности.

"Зайцева меняет тактику, уверены потерпевшие, ведь в апелляционной жалобе написала, что главная вина лежит не на ней, а на Дронове, и уже с четвертым адвокатом подала апелляционную жалобу, где просит применить к ней минимальное наказание - 5 лет с отсрочкой наказания, то есть "условно". "Условно" за бешеную скорость, "опиаты", за то, что даже не тормозила, чтобы избежать столкновения. За 6 погибших и 6 пострадавших. За искалеченные судьбы выживших и родственников погибших. Это потерпевших возмущает больше всего", - подчеркнула журналистка.

Доцяк рассказала, что потерпевшие вместе со своими представителями Ларисой Матвеевой и Дмитрием Марцонем соберутся на пресс-конференции, куда приглашают журналистов и всех, кому не безразлична судьба этого резонансного дела, в четверг, 4 июля, в 17.00 в медиацентр "Накипело" в Харькове на пл. Свободы, 7/9.

"Там потерпевшие напишут письмо-обращение к президенту и дадут ответы на все вопросы", - добавила журналистка.

Справка УНИАН. 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет каждого. Защитники Зайцевой и Дронова подали апелляционные жалобы на приговор суда.