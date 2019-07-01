В России украинскому военнопленному моряку Гриценко предъявили обвинение в окончательной редакции

Таким образом, Гриценко стал девятым военнопленным украинским моряком, кому следствие предъявило обвинение в окончательной редакции.

В России следствие предъявило обвинение в окончательной редакции военнопленному украинскому моряку Денису Гриценко.

Как сообщил на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов, состоялись следственные действия в отношении Гриценко.

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«В ходе следственных действий Денис Гриценко и его адвокаты были ознакомлены с результатом проведенной комиссионной ситуационной судебной экспертизы. Кроме того, в отношении Дениса Гриценко был произведен дополнительный допрос, в ходе которого он сообщил сведения, предусмотренные статьей 17 ІІІ Женевской конвенции. В ходе допроса защитой была приобщена заверенная копия резолюции ПАСЕ 2292 от 26.06.2019 с переводом, в которой, согласно пункту 13.1, содержится требование об освобождении 24 украинских военных моряков», - отметил он.

«Также в ходе следственных действий Денису Гриценко было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Таким образом, Гриценко стал девятым военнопленным украинским моряком, кому следствие СУ ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции», - добавил Полозов.

Он сообщил, что до начала следственных действий пообщался с Денисом. «Чувствует он себя удовлетворительно, продолжает в условиях СИЗО поддерживать себя в физической форме, читает книги», - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, российское следствие предъявило восьми военнопленным украинским морякам обвинения в окончательной редакции.