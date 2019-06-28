Освобожденный из плена боевиков украинец Великий ранее был объявлен в розыск за дезертирство - СБУ

О дальнейших действиях в отношении Великого будет принимать решение следователь военной прокуратуры.

Освобожденный из плена боевиков украинец Дмитрий Великий, который сегодня прилетел в Киев из Минска, ранее был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.

Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сказала журналистам в Международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны) по прибытии из Минска четырех украинцев, освобожденных из плена боевиков.

В частности, ее попросили прокомментировать информацию о том, что в отношении Дмитрия Великого возбуждено уголовное дело за дезертирство.

"Конечно, есть такой человек, который на основании решения суда был объявлен в розыск", - подчеркнула Гитлянская.

Представитель СБУ уточнила, что соответствующая информация опубликована на сайте Министерства внутренних прав Украины.

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"Дело ведет военная прокуратура. Конечно, мы сообщили военной прокуратуре, следователи будут осуществлять все необходимые меры, но относительно меры пресечения, дальнейших действий будет решать следователь военной прокуратуры", - заявила Гитлянская.

Также ее спросили, будут ли проводиться фильтрационные мероприятия по проверке освобожденных украинцев на предмет сотрудничества с боевиками. "У нас есть обычная процедура проверки, которую мы проводим в отношении всех освобожденных, проверяем, поскольку мы понимаем, что люди находились под давлением, их могли склонить к сотрудничеству (с боевиками - УНИАН). Но вы знаете, что у нас, согласно Уголовному кодексу, если человек добровольно сообщит о том, что его склонили недобровольно, он будет освобожден от уголовной ответственности", - подчеркнула Гитлянская.

"Поэтому, если у ребят так, не дай Бог, произошло, есть возможность сейчас об этом заявить, и в отношении них не будет никаких уголовных преследований", - заявила пресс-секретарь СБУ.

Также она сообщила, что освобожденным заложникам всегда предлагается пройти реабилитацию.

При этом пресс-секретарь СБУ уточнила, что Великий с еще тремя освобожденными украинцами сейчас поедет в клинику для обследования.

В то же время она отметила, что Служба безопасности Украины не ведет дело Великого, и поэтому нет оснований вручать ему подозрение. "Но следователи в курсе, и я думаю, что они будут действовать исключительно в рамках украинского законодательства", - сказала она.